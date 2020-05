Israelul suspenda obligația de a purta maști, din cauza unui val de caldura

Israelul a suspendat temporar marţi cerinţa de a purta măşti în public, ca răspuns la un val de căldură ce a cuprins ţara, informează dpa, preluată de Agerpres. Cerinţa de a purta măşti va fi relaxată până cel puţin vineri, a precizat Ministerul Sănătăţii. Elevii nu mai sunt obligaţi să poarte măştile în timp ce […] The post Israelul suspendă obligația de a purta măști, din cauza unui val de căldură appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.