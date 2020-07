Israelul va interzice terapiile de conversie sexuala pentru persoanele LGBT

Parlamentul israelian a aprobat miercuri un proiect de lege în lectură preliminară care interzice “terapiile de conversie”, practici ce vizează schimbarea orientării sexuale a persoanelor LGBT, considerate pe scară largă încălcări ale drepturilor omului, relatează France Presse. Deputaţii au adoptat proiectul de lege, cu 42 de voturi pentru şi 36 împotrivă, al deputatului Nitzan Horowitz […] The post Israelul va interzice terapiile de conversie sexuală pentru persoanele LGBT appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.