ISTERIA cazului Caracal: Au aparut cursuri la care copiii sunt invatati cum sa se salveze singuri daca sunt rapiti de pe strada

curs aparare google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In Romania au aparut cursuri la care copiii sunt invatati cum sa se salveze singuri daca sunt rapiti de pe strada. Doi fosti militari romani, cu experienta in teatrele de operatii, au creat, de curand, o tabara in care ii invata pe cei mici cum sa se apere singuri. Mai mult, acestia ii invata ce sa faca in cazul in care ajung sa fie rapiti. 200 de lei pe zi costa lectiile predate in varf de munte. Avocatul familiei Alexandrei Macesanu: "Din cate stim, fetele sunt in viata, undeva in Italia" In fiecare an, politistii inregistreaza peste 5.000 de disparitii de minori. Peste jumatate dintre copiii care nu se mai intorc acasa ajung sa fie supusi unor forme de abuz. Daca ti-a ...