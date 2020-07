Isterie, pandemie, saormerie

Din momentul in care Spania a intrat in stare de urgenta, undeva la mijlocul lunii martie, am scris cateva hectare bune de pagini despre prudenta, ingrijorare, am descris cu lux de amanunte faptul ca administratia iberica a fost prinsa pe picior gresit si ca sistemul sanitar, de altfel foarte bine cotat in Europa, nu a putut face fata valului de contaminari.