Istoria cafelei - de la caprele dansatoare, la ritual social

A doua cea mai comercializata marfa din lume, dupa petrol, cafeaua este companionul nostru constant si principal liant social. In fiecare zi, pe intreg mapamondul, se consuma trei miliarde de cesti de cafea. Astazi, 1 octombrie, este sarbatorita in toata lumea, astfel ca se cuvine sa o celebram pe masura importantei ei in vietile noastre si sa ne amintim cat de tumultuos i-a fost drumul de-a lungul secolelor, de la capritele pe care le facea sa danseze, pana la ritualul social care este astazi.