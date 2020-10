Istoria grepfrutului si proprietatile lui miraculoase

Grepfrutul este un fruct din familia citricelor, cu foarte multe proprietati nutritive. Bogat in fitonutrienti si vitamina C, acest fruct are niveluri foarte scazute de calorii, grasimi saturate, colesterol si sodiu si este o pretioasa sursa de fibre. Nu toata lumea ii apreciaza, insa, aroma si gustul amarui, desi substantele amare sunt un tonic si un detoxifiant extrem de puternic al organismului. Dar grepfrutul are mult mai multe de oferit. Calitatile sale nutritive si terapeutice nu inceteaza ...