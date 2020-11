Istoria unei legende rock: 29 de ani de cand Freddie Mercury nu mai este printre noi

Mercury a fost recunoscut pentru calitățile vocale remarcabile de tenor (putând cânta și în regim de bariton), acoperind patru octave, cât și pentru prestațiile live.

„Dacă nu aveam melodiile lui Freddie Mercury când eram copil, nu știu unde aș fi acum. M-a învățat multe lucruri despre muzică. Mi-a deschis mintea. Nu am avut un profesor mai bun în viață decât el.”

Frederick „Freddie” Mercury (născutn. 5 septembrie 1946,– d. 24 noiembrie 1991, Kensington and Chelsea, Regatul Unit) a fost un muzician, cântăreț, compozitor și textier britanic, cunoscut ca vocalist al formației britanice de muzică rockMercury a fost recunoscut pentru calitățile vocale remarcabile de tenor (putând cânta și în regim de bariton), acoperind patru octave, cât și pentru prestațiile live. În calitate de compozitor, a compus multe hituri internaționale, printre care se pot enumeraFreddie Mercury a murit în urma unor complicații ale sistemului imunitar cauzate de infectarea cu virusul care cauzează Sindromul Imunodeficienței Dobândite. În anul 2001 a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame.„Marca” Queen a reușit să vândă până în prezent aproape o jumătate de miliard de albume. Trupa a petrecut mai multe săptămâni în UK Album Chart decât oricine altcineva în istoria muzicii, mai mult decât chiar TDouă dintre cântecele lui Freddie —— au fost recunoscute drept cele mai bune cântece din toate timpurile de asociații importante precumÎn 2006,l-a clasificat pe Mercury drept una dintre cele mai importante personalități ai ultimilor 60 de ani.Pe de altă parte, Mercury a fost criticat că și-a ținut secretă originea, preferințele sexuale și îmbolnăvirea de SIDA.Mercury a compus zece melodii din cele șaptesprezece de pe albumulal formației Queen: „Dar prin anii optzeci, toți cei patru membri ai formației compuneau hituri. Cel mai notabil aspect al melodiilor sale este faptul că acesta introducea în melodii diverse stiluri de muzică, printre care se numărau rock, heavy metal, pop, dar și disco. În comparație cu mulți compozitori de muzică rock, Mercury tindea să compună melodii complexe. De exemplu, „Bohemian Rhapsody” este compusă din foarte multe note, scrie wikipedia.org.Pe de altă parte,este alcătuită din foarte puține note.Mercury compunea deseori armonii complicate.El a compus majoritatea melodiilor la pian, alegând deseori note greu de realizat de colegul de trupă, chitaristulCântărețul(de la) vorbea astfel despre talentul de compozitor al lui Mercury:Un asteroid din centura principală, descoperit la, în anul decesului lui Freddie Mercury, a primit denumirea de 17473 Freddiemercury, în onoarea acestuia, cu prilejul celei de-a 70-a aniversări a zilei sale de naștere.În anul 2016, cu ocazia celei de-a 70-a aniversări a zilei de naștere a artistului, sora lui Freddie Mercury,împreună cu chitaristul Brian May au dezvelit o placă memorială, pentru comemorarea artistului, situată la casa acestuia din Londra.