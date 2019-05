Istoric, participant la protestul anti-PSD de la Iași, dupa anunțul lui Carmen Dan- Autodenunț: Voi repeta acțiunea ori de cate ori va fi nevoie

Istoricul Dorin Dobrincu, fost director general al Arhivelor Naționale ale României în perioada 2007-2012, reacșionează după anunțul lui Carmen Dan privind realizarea unei anchete legată de protestul anti-PSD de la Iași, din 9 mai. Cercetătorul spune că a participat la protest și că o va face ori de câte ori va fi nevoie, pentru a isi exprima dezacordul fata de cei care se comportă ca și când ar fi stăpânii României.

"În atenția doamnei Carmen Dan, MAI

AUTODENUNȚ

Doamnă Ministru,

Am înțeles că vreți să derulați o anchetă împotriva celor care au participat la protestul antiDragnea-PSD de la Iași, în ziua de 9 mai 2019.

Din capul locului mărturisesc că am fost acolo, alături de mii și mii de oameni. Liviu Dragnea, președintele partidului dvs., ne-a numit „derbedei”, la fel cum Ion Iliescu i-a numit „golani” pe protestatarii din 1990, iar Nicolae Ceaușescu i-a numit „huligani” pe protestatarii din decembrie 1989.

Am avut asupra mea manifeste, o vuvuzea (cumpărată de la un comerciant de pe Pietonalul Ștefan cel Mare), un banner (expus de la înălțime împreună cu alții) și disponibilitatea de a sta multe ore pe domeniul public al orașului nostru, mai precis în zona Ștefan cel Mare-Restaurantul Select-parcarea Hotelului Unirea.

Nu regret că am participat la protestul de la Iași. Dimpotrivă, voi repeta acțiunea ori de câte ori va fi nevoie, pentru a-mi exprima dezacordul față de cei care se comportă de parcă ar fi stăpânii României, nu administratori temporari, față de cei care au discurs antieuropean, față de cei care vând vorbe goale, iar nu în ultimul rând față de cei care se cred îndreptățiți să-i umilească pe moldoveni la ei acasă", a scris Dorin Dobrincu pe Facebook.

Reacția vine după ce ministrul de Interne a anuntat că politia si jandarmeria identifică persoanele care au participat la miting pentru sesizarea partidului.

”În acest moment, atât structurile de poliție cât și structurile de jandarmerie fac o evaluare serioasă, cele care vor interveni, identifică persoane, vizualizează imaginile pe care le deținem pentru a putea face ceea ce dispune inclusiv Codul penal (...) atunci când reglementează infracțiunea de tulburare a liniștii și ordinii publice. Vor face demersul legal de a se sesiza din oficiu, de a sesiza Parchetul competent, deoarece cred că este evident pentru toată lumea că am depășit planul contravențional și am trecut în cel penal. Este motivul pentru care am solicitat rigoare în aplicarea legii, transparență și exigență totodată tuturor structurilor care au competențe în planul ordinii publice”, a anunțat Carmen Dan.