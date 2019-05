Istorie in Franta! Marine Le Pen il BATE MAR pe Macron

Marine Le Pen google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Partidul eurosceptic Adunarea Nationala, condus de Marine Le Pen, s-a situat pe primul loc in scrutinul europarlamentar din Franta, depasind cu 2,3 procente formatiunea Republica in Miscare, a presedintelui Emmanuel Macron, a transmis Ministerul de Interne francez, conform Le Figaro citat de Mediafax. Dupa numararea a 89% dintre voturi, Partidul Adunarea Nationala a obtinut 24,2 procente, in timp ce partidul Republica in Miscare se situeaza pe locul doi, cu 21,9% dintre voturile exprimate. Pozitia a treia este ocupata de Partidul Europa Ecologica, cu 13,1% dintre voturi. Uniunea Dreptei si Centrului, condusa de François-Xavier Bellamy, este creditata cu 8,4%. Conform rezultatelor emise de Parlame ...