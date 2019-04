ISU Bucuresti-Ilfov: A fost infiintat un punct de lucru temporar pe Autostrada Soarelui in cazul accidentelor (galerie foto)

Pentru asigurarea climatului de ordine și siguranță publică in această perioada, la nivelul capitalei si al județului Ilfov, 500 de pompieri ai ISU B-IF sunt pregatiti sa intervină zilnic un cazul producerii unor situatii de urgenta.Totodată, pe timpul slujbei de înviere, echipaje de intervenție ale pompierilor, vor fi prezente un zona lacasurilor de cult, unde se preconizează un aflux mare de persoane. Premergator sărbătorilor pascale, inspectorii de prevenire, și echipaje de intervenție, au executat recunoașteri si controale la toate bisericile din zonele de competență, ocazie cu care personalul a fost instruit cu privire la folosirea echipamentelor de prima interventie.Pentru scurtarea timpului de răspuns in cazul producerii unor evenimente pe autostrada A2, la km 19 a fost operationalizat un punct de lucru temporar, care sa asigure intervenția in acesta zona, a transmis Bogdan Toma, purtătorul de cuvânt al ISU București-Ilfov.