ISU Bucuresti-Ilfov: O persoana a decedat si alte 18 au fost evacuate dupa o explozie intr-un apartament din Sectorul 5

O persoană a decedat, luni dimineaţa, şi alte 18 au fost evacuate în urma unei explozii într-un apartament, urmată de un incendiu, la etajul 7 al unui bloc din strada Aleea Podul Giurgiului din Sectorul 5 al Capitalei. Foto: (c) ISU Bucureşti-Ilfov "Fumul rezultat a pătruns în apartamentele învecinate, astfel că s-a procedat la evacuarea a 18 locatari de la etajele inferioare. Un bărbat cu probleme locomotorii a fost expus la fum şi a fost transportat la spital. Alţi 30 de locatari au ieşit din bloc după producerea exploziei", informează Biroul de presă al ISU Bucureşti-Ilfov. Foto: (c) ISU Bucureşti-Ilfov La faţa locului acţionează patru autospeciale de stingere, SMURD şi Detaşamentul Special de Salvatori. Foto: (c) ISU Bucureşti-Ilfov La o primă evaluare mai sunt şapte apartamente care prezintă avarii. AGERPRES/(AS - autor: Daniel Alexandru Florea, editor: Irina Poenaru, editor online: Gabriela Badea)