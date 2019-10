ISU confirma ca imaginile prezentate publicului sunt filmate de pompieri la fața locului, dupa tragedia din Colectiv. Parchetul General a cerut acum imaginile

Imaginile sunt ale noastre, sunt filmate de colegii noștri, dar nu au fost cerute punctual, este declarația inspectorului șef al ISU București, Mirel Guță, în cadrul conferinței de presă ținute imediat după prezentarea publică a imaginilor de la Colectiv, după producerea tragediei. Imaginile au fost filmate de colegii noștri care din 1991 filmează la fiecare The post ISU confirmă că imaginile prezentate publicului sunt filmate de pompieri la fața locului, după tragedia din Colectiv. Parchetul General a cerut acum imaginile appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.