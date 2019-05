ISU Dobrogea, la bilant. Pompierii constanteni au aplicat zeci de amenzi in perioada Sarbatorilor Pascale

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dobrogea face astăzi bilanțul activbităților desfășurate în perioada Sărbătorilor Pascale și a minivacanței de 1 Mai. La conferința de bilant care are loc la Prefectura Constanța sunt prezenți inspectorul șef. col. Popa Daniel – Gheorghe și maiorul Mihai Georgescu de la Inspecția de Prevenire.În perioada 26 aprilie - 01 mai 2019, Inspecţia de Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea" al judeţului Constanța a derulat o serie de acţiuni inopinate de verificare la lăcaşuri de cult, amenajări temporare pentru spectacole, cluburi, obiective de cazare şi alimentaţie publică cu afluenţă de persoane.Astfel, s-au executat controale la 41 institutii şi operatori economici, unde au fost constatate 154 deficiente. În urma acţiunilor de control preventive, au fost aplicate 154 sancţiuni contravenţionale (136 avertismente şi 18 amenzi), în cuantum de 121.500 lei, cea mai mare amendă aplicată fiind de 50.000 lei.De asemenea, s-au desfăşurat activităţi şi acțiuni de informare a personalului cu atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă de la operatori economici, acţiuni de diseminare a informaţiilor de natură preventivă cetăţenilor.În perioada 25.04-02.05.2019, pentru reducerea timpului de răspuns în cazul producerii unor situaţii de urgenţă, în 4 puncte cheie de pe raza judeţului Constanţa, inspectoratul a luat măsura constituirii punctelor temporare de lucru. Acestea au fost: în stațiunea Vama Veche (cu o autospecială de stingere şi o ambulanţă SMURD tip B2), nodul rutier ce leagă DN39 de autostrada A4 (o autospecială de stingere cu modul descarcerare şi prim ajutor), la mijlocul stațiunii Mamaia (cu o autospecială de stingere şi ambulantă SMURD tip B2) dar şi la Valea Dacilor unde o autospecială de stingere cu modul de descarcerare şi prim ajutor a deservit Autostrada Soarelui.Totodată, pe raza intregului judet, pompierii constănteni au fost solicitati sa actioneze la 37 interventii (11 incendii, 10 intervenţii elicopter, 2 solicitări asistenţă persoane descarcerate, 13 alte intervenţii şi 343 cazuri medicale.Până la deschiderea sezonului estival, inspectoratul a luat decizia păstrării, în fiecare weekend a trei puncte temporare de lucru pentru statiunea Mamaia cu o autospecială de stingere şi o ambulantă SMURD tip B, la KM 193- Autrostrada A2(Valea Dacilor) încadrat cu o autospecială de stingere cu modul de descarcerare şi prim ajutor care asigură Autrostrada A2, pe ambele sensuri, de la Km 159 la Km 212 dar şi la nodul rutier DN39 cu autostrada A4 incadrat cu o autospecială de stingere cu modul de descarcerare şi prim ajutor care asigură Autostrada A4 la ieşirea spre Agigea, . sens spre Portul Constanta şi celălalt sens spre intersectia cu Autostrada A2.În ceea ce priveşte pregăttrile pentru sezonul estival 2019, pentru asigurarea unui timp de răspuns optim la solicitările persoanelor care se află în situatii ce le pot pune viata în pericol, comanda inspectoratului a efectuat demersurile necesare pentru operationalizarea a 9 (nouă) puncte temporare de stingere, 7 (şapte) puncte de prim ajutor şi 5 (cinci) puncte de salvare acvatică.Acestea vor ti dispuse după cum urmează:- 9 puncte temporare de stingere în com. Cogealac, com. Crucea, com. Adamclisi, com. Băneasa, CIC Valea Dacilor, staţiunea Mamaia, oraş Techirghiol, com. Costineşti, staţiunea Vama Veche şi, posibil, com. Mihail Kogălniceanu - pentru week-end-uri,- 8 puncte de prim ajutor pe plajele din statinea Mamaia Nord şi Mamaia, statiunea Eforie Nord, Techirghiol, Costinesti, staţiunea Saturn, staţiunea Vama Veche şi Corbu;- 5 puncte de salvare acvatică în Portul Turistic Tomis, Portul Belona Eforie Nord, Portul Turistic Mangalia, Lacul Siutghiol, Lacul Techirghiol.În scopul realizărti obiectivelor propuse pentru acest sezon estival s-a solicitat, lnspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, suplimentarea fortelor şi mijloacelor unităţii cu personal şi tehnică de la alte inspectorate judetene.De asemenea, s-a solicitat detaşarea în sprijin şi a 4 cadre militare, inspectori de prevenire, în scopul acoperirii normelor de personal pentru activităţile de control de prevenire a incendiilor la obiectivele turistice.Aceste măsuri au fost dispuse in contextul in care pe litoral se preconizează, in această perioadă, un ftlux mare de turişti, dar şi a creşterii traficului rutier pe A2, fapt ce duce la sporirea riscului producerii accidentelor rutiere soldate cu victime.