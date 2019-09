It Capitolul 2, incasari de peste 1,1 milioane de lei in primul weekend in cinematografele din Romania

Filmul horror „It Capitolul 2/ It Chapter Two” a generat încasări de peste 1,1 milioane de lei în primul weekend pe marile ecrane româneşti, potrivit news.ro

Potrivit cifrelor oferite News.ro de Cinemagia, filmul regizat de Andy Muschietti a fost vizionat de 55.872 de spectatori şi a generat încasări de 1.113.384 de lei.

Din distribuţie fac parte James McAvoy, Jessica Chastain, Bill Skarsgård, Bill Hader, Finn Wolfhard, Sophia Lillis şi Jake Weary.

Filmul de acţiune „Cod roşu în serviciile secrete/ Angel Has Fallen”, cu Gerard Butler şi Morgan Freeman în distribuţie, a coborât pe poziţia secundă după ce, în al doilea weekend de la premiera românească, a generat încasări de 339.109 lei şi a fost vizionat de 15.635 de spectatori.

Spinoff-ul „Furios şi iute: Hobbs & Shaw”, cu Dwayne Johnson, Jason Statham, Idris Elba şi Helen Mirren în distribuţie, s-a menţinut pe locul al treilea în top. Filmul a fost vizionat de 9.490 de spectatori, în al şaselea weekend, când a generat încasări de 225.409 lei.

Cel de-al nouălea lungmetraj regizat de Quentin Tarantino, „A fost odată la... Hollywood/ Once Upon a Time in... Hollywood”, cu Leonardo DiCaprio şi Brad Pitt în distribuţie, a coborât două locuri, până pe patru. În al patrulea weekend de la premiera românească, filmul a generat încasări de 210.019 lei şi a fost vizionat de 9.422 de spectatori.

Animaţia „Aventură în natură/ The Big Trip” a coborât un loc în clasament, până pe cinci, după ce, în al doilea weekend de la debut, a generat încasări de 184.625 de lei.

Lungmetrajul live-action „Regele leu/ The Lion King”, regizat de Jon Favreau, a coborât tot un loc, până pe şase, după ce, în al optulea weekend de la premieră, a generat încasări de 104.196 de lei.

Filmul de animaţie „Angry Birds: Filmul 2/ The Angry Birds Movie 2" s-a menţinut pe poziţia a şaptea în top. În al cincilea weekend de la debut, el a generat încasări de 100.143 de lei şi a fost vizionat de 5.106 spectatori.

Filmul horror „Poveşti de groază de spus pe întuneric/ Scary Stories to Tell in the Dark”, de André Øvredal, a pierdut două locuri în clasament. Producţia s-a clasat pe opt, după al treilea weekend, când a fost vizionată de 2.588 de spectatori şi a generat încasări de 52.559 de lei.

„Povestea incredibilă a lui Enzo/ The Art of Racing in the Rain”, cu Kevin Costner în distribuţie, s-a menţinut pe locul al nouălea, cu încasări de 40.305 lei în al patrulea weekend, când a fost vizionat de 1.901 spectatori.

Comedia „Băieţi buni/ Good Boys”, regizată de Gene Stupnitsky şi produsă de Seth Rogen şi Evan Goldberg, a coborât două locuri, până pe zece. În al patrulea sfârşit de săptămână de la premieră, filmul a generat încasări de 37.510 lei şi a fost vizionat de 1.802 spectatori.