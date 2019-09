'It: Chapter Two', in fruntea box office-ului nord-american cu incasari de peste 90 de milioane de dolari

Filmul horror „It: Chapter Two”, cu James McAvoy, Jessica Chastain şi Bill Skarsgård în distribuţie, a debutat pe primul loc în box office-ul nord-american cu încasări de 91 de milioane de dolari, potrivit news.ro.

Regizat de Andy Muschietti după un scenariu scris de Gary Dauberman, filmul are în centru Clubul de tocilari din Derry. Pentru că o dată la 27 de ani răul revine în oraşul Derry, în „Capitolul 2” cei cinci copii plecaţi pe drumuri diferite se reunesc după aproape trei decenii de la nefastele evenimente prezentate în primul film al francizei.

Din distribuţie mai fac parte Bill Hader, Finn Wolfhard, Sophia Lillis şi Jake Weary.

Lungmetrajul a generat încasări mai mici decât originalul, „It” (suma record de 123 de milioane de dolari), însă ocupă locul al doilea în lista celor mai bune debuturi ale filmelor horror. „It” este cel mai de succes film de groază din istorie, cu încasări totale de 700 de milioane de dolari.

La nivel internaţional, „It: Chapter Two” a generat încasări de 94 de milioane de dolari, potrivit boxofficemojo.com, astfel că totalul de pe urma primului weekend a fost de 185 de milioane de dolari.

După două săptămâni petrecute pe primul loc în topul nord-american, filmul de acţiune „Angel Has Fallen”, cu Gerard Butler şi Morgan Freeman în distribuţie, a coborât un loc. În al treilea weekend de la premieră, el a generat încasări de 6 milioane de dolari.

Comedia „Good Boys” a coborât şi ea un loc, după al patrulea weekend, clasându-se pe poziţia a treia, cu încasări de 5,3 milioane de dolari.

Lungmetrajul live-action „The Lion King”, regizat de Jon Favreau, a ocupat poziţia a patra, în coborâre un loc. În al optulea weekend de la debut, a generat încasări de 4,1 milioane de dolari.

Drama „Overcomer”, regizată de Alex Kendrick, cu Stephan Kendrick în rol principal, a urcat un loc în clasament, după ce, în al treilea weekend de la premieră, a generat încasări de 3,75 milioane de dolari.

Filmul de acţiune „Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw”, cu Dwayne Johnson, Jason Statham şi Idris Elba în distribuţie, s-a clasat pe poziţia a şasea, în coborâre două locuri, cu încasări de 3,72 milioane de dolari în al şaselea weekend.

Drama „The Peanut Butter Falcon”, cu Shia LaBeouf şi Dakota Johnson în distribuţie, a urcat cinci locuri, până pe şapte, după ce a generat încasări de 2,276 milioane de dolari în al cincilea weekend de la debut.

Filmul horror „Scary Stories to Tell in the Dark", regizat de André Øvredal, s-a clasat pe locul al optulea, în coborâre o poziţie, după ce, în al cincilea weekend, a generat încasări de 2,275 milioane de dolari.

Thrillerul horror „Ready or Not”, cu Samara Weaving, Adam Brody şi Andie MacDowell în distribuţie, a coborât patru locuri, până pe nouă, cu încasări de 2,2 milioane de dolari în al treilea weekend de la lansare.

Filmul de aventuri „Dora and the Lost City of Gold” s-a clasat pe zece, în urcare un loc, după ce, în al cincilea weekend de la premieră, a generat încasări de 2,1 milioane de dolari.