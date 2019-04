''It's the season to be bunny'', la Iulius Mall Iasi: O vacanta in Olanda si peste 3.000 de alte premii

Iulius Mall afis google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sarbatorile sunt intotdeauna prilej pentru a aduce bucurie celor dragi. Iulius Mall Iasi te ajuta sa iei in serios rolul de Iepurila darnic si sa oferi cadouri inspirate. Pentru ca „It`s the season to be Bunny!”. Stim cat de mult iti plac pregatirile pentru momentele festive petrecute cu familia ori prietenii, dar si sa ii surprinzi pe cei dragi cu daruri. Anul acesta, de Paste, Iulius Mall Iasi iti este aliat in misiunea ta de a fi un „urecheat” atent cu cei din jur. De ce? Pentru ca este frumos sa primesti, dar este minunat sa daruieste. „It’s the season to be Bunny!” este campania care se desfasoara pana pe 27 aprilie 2019, prin care indragita destinatie d ...