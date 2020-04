Italia: Cel mai mic numar de cazuri noi din ultimele 25 de zile

Numărul de morţi de COVID-19 a crescut marţi în Italia cu 604, dar cel al cazurilor noi a înregistrat cea mai redusă creştere din 13 martie, potrivit agenției Reuters. Bilanţul total al morţilor în ţara cea mai afectată de pandemia de COVID-19 a crescut la 17.127 de la 21 februarie, data izbucnirii epidemiei, a anunţat The post Italia: Cel mai mic număr de cazuri noi din ultimele 25 de zile appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.