Italia cere teste obligatorii de COVID-19 persoanelor venite de la Paris si din alte zone ale Frantei

Italia a instituit obligativitatea testarii pentru COVID-19 in cazul persoanelor revenite din calatorii efectuate la Paris si in alte zone ale Frantei ce inregistreaza rate ridicate ale infectarilor cu noul coronavirus, a anuntat luni ministrul italian al sanatatii, Roberto Speranza, in contextul preocuparilor tot mai mari fata de agravarea pandemiei in Europa.