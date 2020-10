Italia și Elveția inaspresc restricțiile

Premierul italian Giuseppe Conte a dat primarilor puterea de a închide piețele publice de la ora 21:00, desvăluind, duminică, un pachet suplimentar de măsuri pentru a încerca să oprească o creștere accentuată a cazurilor COVID-19. Elveția a anunțat, de asemenea, obligația la nivel național de a purta măști și interzicerea adunărilor publice la scară largă, […] The post Italia și Elveția înăspresc restricțiile appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.