Italia și Germania inregistreaza cele mai numeroase noi infectari zilnice de la inceputul pandemiei

Italia a înregistrat miercuri cea mai mare creștere zilnică a cazurilor de coronavirus de la începutul pandemiei, arată ultimele cifre din Ministerul Sănătății din țară. La fel și Germania. Totuși mortalitatea în cele două țări se păstrează cu mult sub cea din România, arată cifrele oficiale. Autoritățile italiene de sănătate au declarat că au existat […] The post Italia și Germania înregistrează cele mai numeroase noi infectări zilnice de la începutul pandemiei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.