Italia și Olanda au raportat cel mai mic numar de decese cauzate de COVID-19 in ultima perioada

Numărul deceselor provocate de epidemia de COVID-19 în Italia a crescut duminică cu 433, cel mai scăzut bilanţ zilnic din această săptămână, a comunicat în cursul serii Agenţia de Protecţie Civilă, în timp ce numărul deceselor provocate în Olanda de epidemia de COVID-19 a ajuns la 3.684, după ce în ultimele 24 de ore au The post Italia și Olanda au raportat cel mai mic număr de decese cauzate de COVID-19 în ultima perioadă appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.