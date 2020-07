Italia impune carantina pentru Romania și Bulgaria

Ministrul italian al Sănătăţii, Roberto Speranza, a anunţat, vineri, că a semnat un ordin care instituie carantina pentru persoanele care au călătorit în România şi Bulgaria în ultimele 14 zile, decizie menită să prevină creşterea numărului de cazuri de COVID-19 importate, transmit agenţiile Reuters şi DPA, citate de agerpres.ro. ”Tocmai am semnat un nou decret […] The post Italia impune carantina pentru România și Bulgaria appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.