Italia prelungește carantina pentru romani, pana la 7 septembrie

Guvernul italian a prelungit până la 7 septembrie măsurile menite să stopeze răspândirea noului coronavirus, potrivit unui decret emis de premierul Giuseppe Conte (foto) vineri noaptea. Astfel, oamenii vor trebui să poarte în continuare mască în locurile publice, să respecte distanţa fizică, iar adunările cu număr mare de persoane rămân interzise. Conte a vorbit despre […] The post Italia prelungește carantina pentru români, până la 7 septembrie appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.