Italia relaxeaza o parte dintre restrictiile impuse romanilor la intrarea in tara. Categoriile exceptate de la masura izolarii pentru 14 zile

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizeaza ca autoritatile italiene au revizuit conditiile de intrare in Republica Italiana in contextul evolutiei pandemiei de COVID-19. Astfel, pentru persoanele care se deplaseaza in Republica Italiana din Romania au fost adaugate o serie de exceptii suplimentare fata de cele in vigoare la acest moment. Masurile adoptate sunt aplicabile incepand cu data de 14 octombrie si pana la data de 13 noiembrie.