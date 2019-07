Italia se confrunta cu o criza politica fara precedent! S-au cerut alegeri parlamentare anticipate

Matteo Salvini google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Vicepremierul italian Matteo Salvini, liderul formatiunii de extrema-dreapta Liga Nordului, a sugerat, joi seara, ca Italia ar putea organiza alegeri parlamentare anticipate, in contextul disensiunilor puternice cu partenerul de coalitie, Miscarea Cinci Stele (M5S, populista, antisistem), potrivit Mediafax. Ce idee i-a mai venit vicepremierului Matteo Salvini: Taxarea banilor şi bunurilor păstrati la bănci în cutii de valori "Nu vad un alt Guvern in afara de acesta, dar, daca nu mai are sens continuarea cu acest Guvern, atunci ar trebui sa fie alegeri anticipate", a declarat Matteo Salvini, citat de agentia Reuters. Matteo Salvini, vicepremier, ministru de Interne si liderul partidului ...