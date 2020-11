Italia se pregatește de carantina totala

Italia ar putea intra curând în carantină totală. Decizia va fi luată în 15 noiembrie, dacă numărul contaminărilor nu se reduce până atunci. De miercuri intră în vigoare noi restricții în anumite zone. Ipoteza carantinei totale este pe masa autorităților, scrie Corriere della Sera. Nu doar pentru că medicii italieni cer carantina de câteva zile, […] The post Italia se pregătește de carantină totală appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.