Italia trece prin clipe cumplite si se pare ca sfarsitul acestui cosmar nu este deloc aproape. Un nou bilant devastator a fost facut astazi, 26 martie: 662 de decese si 4492 de cazuri noi.

Italia, un nou bilant devastator pe 26 martie. S-au inregistrat 662 de noi decese

Italia a facut publice cifrele pentru situatia din ultimele 24 de ore. S-au inregistrat 662 de noi decese si 4492 de cazuri noi.Pana la momentul de fata in peninsula 10.361 de persoane s-au vindecat.

Italia are in total pana acum 80539de cazuri de contaminare cu noul coronavirus, apropiindu-se de China (care are 81.218 cazuri), pe care a depasit-o insa cu mult la numarul decese: pana acum, 8165 persoane au fost ucise de boala in Italia, in timp ce in China, potrivit raportarilor oficiale, s-au inregistrat 3.281 de morti.

Nici in Romania lucrurile nu stau grozav. Am depsit astazi pragul de 1000 de imbolnaviri si s-au inregistrat pana in prezent 18 decese, dintre care cele mai multe sunt la Suceava, care este aproape de a deveni Lombardia Romaniei.

Din cele 1029 de persoane confirmate cu COVID-19, 123 au fost depistate pozitiv doar in ultimele 24 de ore. La ultimul bilant de la ora 13 autoritatile au anuntat ca 29 de persoane sunt internate la ATI, dintre acestea 23 fiind in stare grava. Pacientii nou confirmati au varsta cuprinsa intre 7 ani si 87 de ani.

Pe teritoriul Romaniei se afla in carantina institutionalizata 6.151 de persoane, iar 110.042 de persoane sunt in izolare la domiciliu aflandu-se sub monitorizare medicala. Pana astazi, in tara noastra, au fost prelucrate 15.998 de teste, din care 823 in unitati medicale private.

In ultimele 24 de ore s-au inregistrat 1.482 de apeluri la numarul unic de urgenta 112 si 10.024 la linia TELVERDE (0800 800 358), deschisa special pentru informarea cetatenilor.

