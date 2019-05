Italian de 43 de ani, prins rupt de beat la volan prin parcarea Aeroportului Cluj

Etilotest

În cursul zilei de sâmbătă, 25 mai, în jurul orei 22.30, poliţiştii Biroului de Poliție Transporturi Aeriene Cluj au depistat un bărbat de 43 ani, cetățean italian, în timp ce conducea autovehiculul în zona parcării Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj, deşi se afla sub influenţa băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest, a reieşit că bărbatul avea o concentraţie de peste 1,00 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Bărbatul a fost condus la o unitate medicală unde i-au fost recoltate probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză se efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau altor substanţe, faptă prevăzută şi pedepsită de Codul penal.



