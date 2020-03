Italian in varsta de 100 de ani, vindecat de coronavirus

Un italian centenar testat pozitiv cu COVID-19 s-a vindecat şi a fost externat miercuri seară dintr-un spital din oraşul Rimini, situat pe coasta Mării Adriatice, a declarat joi pentru AFP viceprimarul localităţii, Gloria Lisi, scrie Agerpres. “Am prieteni care lucrează într-un spital local, cu care vorbesc seara, după ce ne-am terminat ziua de muncă”, a The post Italian în vârstă de 100 de ani, vindecat de coronavirus appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.