Iti amintesti serialul ”Pasarea spin?” Iata cum arata acum preotul

Unul dintre cele mai iubite seriale difuzate in Romania dupa Revolutie, ”Pasarea spin”, inregistreaza si acum, la aproape 35 de ani de la lansare, un succes enorm in tarile unde se redifuzeaza. Povestea de iubire dintre preotul extrem de chipes si sexy, interpretat de Richard Chamberlain si tanara enoriasa- Rachel Ward – provoaca si acum suspine.

Intreaga lume a ramas socaqta iar milioane de femei au avuit inima franta cand Richard Chamberlain a facut public faptul ca este homosexual. La 84 de ani Chamberlain continua sa fie la fel de sarmant, in ciuda varstei inaintate. Participa la toate evenimentele de film importante si se remarca mereu prin zambet, conditia fizica si eleganta.

E la a doua relatie cu un barbat

Desi producatorii seriei ”Pasarea spin” cunosteau faptul ca este homosexual, nu au avut nicio problema sa-l distribuie in rolul unui preot care si in film avea o relatie interzisa cu o frumoasa enoriasa. ”Era atat de frumos si de expresiv, avea o charisma magnetizanta. Am stiut ca e facut pentru acel rol”, a declarat unul dintre producatorii peliculei. Chamberlain a admis ca succesul a facut sa-i cada la picioare zeci de femei celebre si frumoase. Cu toate astea, nu l-a tentat niciuna, avand in vedere orientarea lui sexuala. De altfel, a admis ca este si un barbat fidel. A avut doar doua relatii serioase pana la aceasta varsta. Una care a durat doi ani , intre 1975 si 1977 , si cea care continua si in prezent, inceputa in 1977, cu actorul Martin Rabbett (65) de ani.

