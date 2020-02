Iti mai amintesti de Eliza, fata Adrianei Iliescu. Micuta s-a transformat in domnisoara si este... regina Facebook-ului!

Este cel mai mediatizat copil din Romania pentru ca a fost adusa pe lume de Adriana, cea mai varstnica mama din tara, iar acum se apropie cu pasi repezi de adolescenta.



Eliza s-a facut o mica domnisoara si asa cum se intampla cu majoritatea tinerilor din ziua de astazi, mezina familiei Iliescu petrece foarte mult timp pe retelele de socializare. De-aici am aflat ca tanara nu se da in laturi atunci cand vine vorba de un chiul in gasca si nici de la mesaje neobisnuite.



Ultimele postari ale micutei releva faptul ca este una dintre liderele cercului sau de prieteni, dovada numarul mare de amice pe care le are.

