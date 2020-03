Iti mai amintesti de sultana Hurrem? Pur si simplu e de nerecunoscut la 36 de ani! Cum arata acum

O mai tii minte pe sultana Hurrem din serialul turcesc Suleyman Magnificul? Povestea care face furori in urma cu cativa ani in Romania a adus pe micile ecrane o serie de actrite din Turcia de o frumusete rara, iar printre acestea se numara si Meryem Uzerli. Partenera lui Suleyman din pelicula are 36 de ani, dar nimeni nu ii da varsta asta!

Sultana Hurrem din Suleyman Magnificul arata senzational la 36 de ani

Intre 2012 si 2014, toata Romania lua pauza de la tot ce facea pentru a se aseza in fata micului ecran sa il vada pe Suleyman si cadana lui, Hurren. Actrita pe numele real Meryem Uzerli a fost nevoita sa paraseasca productia turceasca in episodul 103, din cauza unor probleme de sanatate si a fost inlocuita de Vahide Percin.

Meryem a nascut un copil in anul 2014 cu barbatul pentru care l-a parasit pe fostul ei sot, dupa ce a plecat din Turcia. Vedeta a trecut printr-o despartire dureroasa, cea de Can Ates, despre care presa tabloida din Turcia a scris de nenumarate ori. Pe fetita nascuta acum 5 ani, actrita nascuta in 1983 in Germania a botezat-o Lara.

Vedeta este extrem de activa pe Instagram

Vedeta este foarte activa pe retelele de socializare, in special pe Instagram, unde este urmarita de 5,6 milioane de persoane. Fotografiile si videoclipurile pe care le posteaza sunt vanate de fani si se bucura de sute de mii de aprecieri aproape zilnic.

