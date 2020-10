ITM Constanta: Amenzi de peste 1.000.000 euro, in primele 9 luni in domeniul relatiilor de munca

neîncheierea în forma scrisă a contractelor individuale de muncă;

nerespectarea programul de lucru stabilit în contract;

neplata salariilor și nerespectarea datei de plata a salariului stabilită în contract;

nerespectarea termenului de transmitere în Revisal a elementelor de modificare a contractului de muncă;

neacordarea concediului de odihna anual și necompensarea în bani a concediului de odihnă cuvenit si neefectuat până la încetarea activității;

neeliberarea documentelor care sa ateste activitatea desfasurată, durata activității, salariul, vechimea în muncă și în specialitate, precum si extrasul REVISAL, la termenele stabilite de HG 905/2017;

necompletarea dosarului personal cu toate elementele prevazute de HG 905/2017;

necompletare regulament intern al societății.

Inspectoratul Teritorial de Munca Constanța a desfășurat acțiuni de verificare și control, a societăţilor comerciale, care își desfașoară activitatea pe raza judeţului Constanţa.Controalele au avut ca obiectiv principal identificarea și combaterea muncii nedeclarate şi luarea măsurilor care se impun pentru determinarea respectării de către angajatori a prevederilor legale din legislaţia muncii.De la începutul anului până în prezent s-au desfășurat Campanii de control organizate la nivel national, pe domenii de activitate, cît și acțiuni de control organizate la nivel local în colaboare cu reprezentanți ai Inspectoratul de Poliție al Județului Constanța, Jandarmeria Constanta , Serviciul IMIGRĂRI, Direcția Antifraudă 2 Constanța, D.S.V., OPC, etc.Inspectorii de muncă din cadrulau verificat în primele 9 luni ale acestui an un numar de 2398dintre care 524 au fost sancționați. Au fost aplicate un numar de 662 sanctiuni contravenționale din care 461 amenzi în valoare de 5.542.900 lei si 201 avertismente.In urma verificărilor au mai fost depistați 7 angajatori care foloseau copii minori, fără a respecta regimul de lucru al minorilor, pentru care a fost sesizat Parchetul de pe Langă Judecătoria Constanța și au fost identificate și 227 de persoane care lucrau fără forme legale de angajare.Neconformități frecvente în domeniul RMReferitor la relația cu cetățenii, în primele 9 luni ale acestui an, au fost înregistrate și soluționate un numar de 1130 sesizari ale cetătenilor cu referire la: concedieri abuzive, neplata drepturilor salariale, neplata orelor suplimentare,nerespectarea timpului de lucru si de odihna, neacordarea concediilor de odihna, refuzul angajatorului de-a îndeplini măsurile dispuse în urma controlului, refuzul angajatorului de-a elibera documentele solicitate de salariați, nerespectarea programului de lucru, etc.