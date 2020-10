ITM Constanta, despre Saptamana europeana pentru securitate si sanatate la locul de munca 2020

utilizarea cercetărilor existente și a noilor date pentru a îmbunătăți înțelegerea cauzelor aflate la originea AMS în diferite sectoare și profesii;

identificarea inițiativelor de succes privind prevenirea și gestionarea AMS și promovarea lor către un public larg;

stimularea discuțiilor privind sprijinirea măsurilor de prevenire la nivel național în rândul factorilor de decizie politică și a lucrătorilor SSM;

promovarea reintegrării reușite pe termen lung a lucrătorilor cu AMS prin identificarea de scheme și măsuri eficiente.

din acest an, desfășurată în perioada 19 - 23 octombrie 2020, este săptămâna de sensibilizare cu privire la campania 2020-2022 care a fost lansată recent – “, pe tema prevenției afecțiunilor musculoscheletice (AMS) de origine profesională.În contextul COVID-19, multe evenimente și conferințe organizate on line de rețeaua de puncte focale naționale, partenerii oficiali de campanie , partenerii media și ambasadorii SSM din Rețeaua întreprinderilor europene (Enterprise Europe Network) pentru a marca săptămâna europeană din acest an.Evenimentele încurajează angajamentul participativ și activ în combaterea AMS, cauză majoră de preocupare pentru lucrătorii și întreprinderile din Europa.Afecțiunile musculoscheletice (AMS) sunt una dintre cele mai frecvente afecțiuni de origine profesională. În întreaga Europă, afectează milioane de lucrători, iar pentru angajatori reprezintă costuri de miliarde de euro. Combaterea AMS contribuie la îmbunătățirea vieții lucrătorilor, aducând însă și beneficii economice evidente.In 2017 , EU-OSHA a initiat o activitate de cercetare pe patru ani privind afectiunile musculoscheletice ( AMS ) asociate locului de munca, care se va incheia la sfarsitul anului 2020.Activitatea de cercetare duce la Campania “ Locuri de munca sanatoase 2020 – 2022 “ a EU-OSHA care se bazeaza pe AMS.Scopul activității este de a promova și a sprijini prevenirea afecțiunilor musculoscheletice (AMS) profesionale și gestionarea afecțiunilor musculoscheletice cronice la locul de muncă. Aceasta se realizează prin identificarea, sensibilizarea și furnizarea de ghiduri de bune practici autorităților naționale, angajatorilor și organizațiilor la nivel de ramură.Inspecţia Muncii şi-a asumat un rol pro activ pe durata campaniei şi se implică prin acţiuni de informare şi seminarii on line, în promovarea obiectivelor acesteia la nivel national, actiuni care s-au desfasurat inclusiv de către I.T.M. Constanta , la nivel local.Cu ocazia organizării acestor acțiuni au fost distribuite on line materialele de informare puse la dispoziţie de către Punctul Focal al Agenţiei Europene de Securitate şi Sănătate în Muncă în România.S-a urmărit cu precădere antrenarea întreprinderilor, din cât mai multe domenii, în derularea acestei campanii prin efectuarea evaluării riscurilor din perspectiva diversității vârstei.La nivelul I.T.M. Constanta au fost organizate on line intruniri cu reprezentanti ai angajatorilor , reprezentanti ai lucratorilor si lucratori cu atributii in domeniul securitatii si sanatatii in munca din diverse domenii de activitate.