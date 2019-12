ITM Constanta, verificari la societatile din municipiu. Ce nereguli au depistat si ce amenzi au aplicat

În luna noiembrie 2019, inspectorii de muncă din cadrul serviciului control relații de muncă au efectuat 316 de controale, sanctionand 41 de angajatori unde au aplicat un numar de 47 de sanctiuni din care 33 amenzi - în valoare de 321.900 lei și 14 avertismente. Cu ocazia controalelor au fost identificați 8 angajatori care foloseau munca nedeclarată, fiind depistate 12 persoane fără forme legale de angajare. Sactiunile aplicate au fost de 240.000 lei.

Inspectoratul Teritorial de Munca Constanta a continuat activitatea de control și verificare a societaţilor comerciale, care își desfășoară activitatea pe raza judeţului Constanţa.Pe baza actiunilor prevazute in Programul cadru pentru anul 2019, s-au derulat pe parcursul lunii Noiembrie 2019, controale in colaborare cu alte institutii cum ar fi I.J.Politia –SICE, IGI, I.J.Jandarmi, ISCTR, etc.În perioada 20 – 29.11 2019 s-a desfasurat Campania Nationala privind respectarea de catre transportatorii rutieri a prevederilor legale referitoare la incheierea si executarea contractelor individuale de munca, a timpului de munca si de odihna a conducatorilor auto (lucratori mobili), a legislatiei si a directivelor europene ce vizeaza detasarea lucratorilor in cadrul prestarii de servicii transnationale transpuse in legislatia nationala. Au fost verificati angajatori care efectueaza Transporturi rutiere de mărfuri, trasporturi urbane, suburbane si metropolitane de călători.Identificarea angajatorilor care folosesc muncă nedeclarată şi luarea măsurilor care se impun pentru respectarea prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă;Controlul privind respectarea timpului de muncă şi de odihnă;Determinarea angajatorilor de a respecta prevederile Codului muncii - Legii nr. 53/2003, republicată, modificată şi completată, ale HG nr. 905/2017 cu modificările şi completările ulterioare şi ale legilor speciale în domeniul transportului rutier privind timpul de muncă şi de odihnă al conducătorilor auto;Creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a angajaţilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă;Diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea de către angajatorii care desfăşoară activitate în domeniul transportului rutier, a prevederilor legale privind timpul de muncă şi de odihnă;Au fost declansate acţiuni de control, atât pe teren (în trafic împreună cu inspectorii de trafic din cadrul Inspectoratelor Teritoriale ale ISCTR) cât şi la sediul angajatorilor care desfăşoară activităţi economice principale sau secundare de transport rutier de marfă şi persoane. In urma veridicărilor, din cei 72 de angajatori controlați, 7 au fost sanctionați contraventional aplicându-se 9 sanctiuni, respectiv 4 amenzi in suma de 24.500 lei și 5 avertismente.Referitor la activitatea de control privind securitatea si sanatatea in munca, în luna noiembrie 2019 inspectorii de muncă au efectuat un numar de 157 controale tematice, in urma carora s-au constatat 301 de neconformitati, motiv pentru care s-au dispus 301 masuri de remediere.Și au fost aplicate 21 amenzi contraventionale în valoare totală de 82.000 lei.