ITM: Controale la zeci de agenti economici din judetul Constanta. Ce au descoperit inspectorii

Ample controale ale ITM Constanța pe litoral

Intrarea si iesirea clientilor se facea prin acelasi loc – chiar daca s-a luat masura efectuarii alternative

Nu se pastreaza distanta intre persoane – daca inauntru este cat de cat afara pe domeniul public nu

Nu se poarta de catre toti lucratorii masca si manusile

Erau situatii in care mai mult de 4 persoane stateau la mese ( au fost verificate registrele de evidenta – pentru a se face aprecieri juste )

Nu peste tot se efectueaza triajul epidemiologic al clientilor ( masurarea temperaturii )

Semnalizarea cu benzi de acces si distantare sociala nu este foarte vizibila

Materiale de dezinfectie insuficiente

Inspectorii de munca securitate si sanatate in munca au efectuat un numar de 10 controale in Mamaia, Eforie Nord, Vama Veche fiind implicati un numar de 6 inspectori de munca iar impreuna cu Politia , DSV, DSP, etc a fost efectuat un control de noapte in Mamaia respectiv un control de noapte in Vama Veche

Inspectorii de munca relatii de munca au efectuat 18 controale, ocazie cu care au fost intervievate 62 de persoane care desfașurau activitate.

Inspectoratul Teritorial de Muncă Constanța în perioada 26.06.2020 – 01.09.2020 desfășoară „Campania Națională privind identificarea și combaterea cazurilor de muncă nedeclarată și verificarea respectării prevederilor legale în domeniul securității și sănătății în muncă în unități care desfășoară activitate pe Litoralul Mării Negre ”.În acest sens au fost efectuate acțiuni de control care au vizat angajatorii care își desfășoară activitatea pe litoralul Mării Negre atat din punct de vedere al legislației muncii dar și din punct de vedere al securității și sănătății in muncă .O prioritate în aceste controlale a fost si modul în care se respecta măsurile stabilite pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19 de către agenții economici .În perioada 06-10 iulie, inspectorii de muncă din cadrul Serviciului Control Relaţii de Munca au verificat un numar de 116 agenți economici, din care 35 de controale s-au inițiat sâmbăta și duminica iar 9 pe timpul nopții.Au fost aplicate 11 sancțiuni contravenționale din care 10 amenzi în cuantum de 169.000 lei și au fost dispuse un numar de 44 măsuri cu termen de remediere a neconformităților constatate.Pentru muncă nedeclarată au fost sancționați 5 angajatori cu amenzi în cuantum de 140.000 lei fiind depistate 7 persoane care nu aveau încheiate contracte individuale de munca sau pentru care contractul individual de munca nu era transmis în baza de date REVISAL.Pentru alti doi angajatori care foloseau copii minori, în calitate de zilieri, pe timpul nopții au fost aplicate sancțiuni in valoare de 12.000 lei.În domeniul securității și sănătății in munca in perioada 1- 9 iulie s-au efectuat 115 controale , s-au aplicat 210 sanctiuni din care 7 amenzi contraventionale in valoare de 26.500 si s-au stabilit un numar de 210 masuri cu termen scadent de realizare.Au fost aplicate inclusiv 2 amenzi contraventionale pe Legea 55/2020 pentru nerespectarea masurilor pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19.In data de 11 respectiv 12.07.2020 au avut loc acțiuni de control desfășurate în Constanta Mamaia Nord , respectiv în complexul comercial CORA - Bratianu, in prezenta ministrului Violeta Alexandru, la care au participat un număr de 30 de inspectori de muncă constituiți în echipe mixte de control RM –SSM .La controalele efectuate de catre inspectorii ITM Constanta au participat și reprezentanți ai jandarmeriei și Inspectoratului Județean de Poliție Constanța.In general aceste controale au avut ca principal obiectiv respectarea prevederilor Legii 55/2020 privitor la respectarea masurilor pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19 dar si constientizarea angajatorilor, a lucratorilor și mai ales a opinei publice, asupra pericolelor generate de noul coronavirus COVID -19.S-au facut verificari la un numar de 29 angajatori.La actiunea de control din seara zilei de 11.07.2020, inspectorii din domeniul relațiilor de muncă, au intervievat un numar de 85 de persoane, fiind identificat un minor care presta activitate pe timpul nopții în calitate de zilier.Din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca au fost constatate o serie de neconformitati, din care o parte au fost remediate pe loc :Tot in data de 11.07.2020 pe timpul zilei: