ITOM 2019 continua si astazi! Tinerii sunt prezenti la Mitropolie - FOTO

ITOM 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Astazi este ultima zi a Intalnirii Tinerilor Ortodocsi din Moldova. In aceste momente, tinerii veniti din toata Romania, si nu numai, se afla la Mitropolie, unde participa la slujba de duminica si asteapta pentru a se inchina la moastele Sfintei Paraschiva. Coada la sfintele moaste este un considerabila, tinand cont de numarul de persoane care vor sa se inchine. Intalnirea Tinerilor Ortodocsi din Moldova (ITOM) creeaza cadrul in care tinerii sa poata gasi modele si trai experiente formatoare care sa-i apropie de/invite in Biserica prin impartasirea valorilor traditionale stimulandu-i pe tineri sa se implice in viata societatii si indemnandu-i pe acestia sa faca in primul rand o imbunatatire in vie ...