Iubita lui Catalin Botezatu, operata de urgenta! Avem imaginile cu Monica Hill, la spital

Clipe grele pentru iubita lui Catalin Botezatu! Monica Hill va fi operata astazi de urgenta, dupa ce a facut cateva investigatii. Tanara a ajuns pe mainile medicilor dupa ce s-a simtit rau, dar s-a lovit de o situatie la care nu se astepta.

Monica Hill a mers la mai multi medici deoarece, in prima faza, nu i se punea un diagnostic clar si deja incepuse sa se sperie. Intr-un final a aflat ca se petrece cu ea, dar a primit o alta lovitura. Trebuie sa fie operata de urgenta!

In urma cu putin timp am surprins-o pe Monica Hill la spital, cand ce se pregatea sa paseasca in cladirea in care va fi operata. Cu lacrimi in ochi si vizibil speriata, Monica Hill incerca sa isi adune puterile pentru a merge in spital, acolo unde astazi va fi supusa unei interventii chirurgicale.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.