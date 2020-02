Iubita lui Liviu Dragnea s-a pozat in padure in fusta scurta si cizme pana la genunchi! Uite-o pe Irina Tanase rezemata de un copac!

Iubita lui Liviu Dragnea s-a pozat in padure acum cativa ani, fiind nostalgica dupa aceatsa fotografie.

Iubita lui Liviu Dragnea s-a pozat in padure, pe vremea cand avea parul lung si era satena. Irina Tanase a postat fotografia cu hastagul "Throwback Thursday", folosit de internauti atunci cand posteaza poze din trecutul lor. In fotografie, Irina apare intr-o fusta scurta, incaltata cu niste cizme lungi pana la genunchi, rezemata de un copac.

„Uf! Melancolie la pozele vechi...”, a comentat a amica a Irinei. „Se mai intampla”, a raspuns aceasta. Irina Tanase a absolvit Facultatea de Relatii Internationale din cadrul Academiei de Studii Economice si s-a facut remarcata dupa ce a participat ca voluntar la organizarea Congresului PSD din 2013. La cateva luni dupa acest eveniment, Irina Tanase a fost angajata ca secretar de cabinet la Ministerul Dezvoltarii, condus la acea vreme de Liviu Dragnea.

Iubita lui Liviu Dragnea s-a pozat in padure. Irina si-a deschis un birou de mediator

Ulterior, cei doi s-au implicat intr-o relatie sentimentala, iar Irina a fost din nou remarcata la Congresul PSD din martie 2018, desfasurat la Bucuresti, atunci cand a avut loc in fata, alaturi de femeile importante din PSD. Irina Tanase a absolvit in 2019 un curs de mediator. Irina a facut practica la o firma specializata, a dat si un examen, iar pe 29 iulie 2019 a primit autorizatie sa exercite aceasta meserie. Irina si-a deschis si un birou de mediator.

In mai 2019, Liviu Dragnea a fost condamnat definitiv de Inalta Curte de Casatie si Justitie la trei ani si jumatate de inchisoare in procesul privind angajarile fictive de la Directia pentru Protectia Copilului Teleorman. Recent, magistratii Curtii Supreme au respins recursul in casatie depus de Dragnea, care a cerut sa-i fie anulata sentinta. Decizia este definitiva.

