Iubita lui Liviu Varciu, despre copii: Ne-ar placea sa fi baietel!

Anda Calin Liviu Varciu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); La patru luni de la impacarea cu Liviu Varciu, Anda Calin a vorbit despre relatia lor. Bruneta. care a reusit sa-l transforme in barbat de casa pe Liviu, se pregateste acum sa devina mama pentru a doua oara. Dupa ce s-a impacat cu bruneta, Liviu Varciu pare sa fie pus pe fapte mari. El isi doreste nespus de tare sa aiba si cel de-al treilea mostenitor. Ce nota a luat Carmina, fiica lui Liviu Varciu, la Evaluarea Nationala ”Ne dorim extrem de mult un al doilea copil. Ne-ar placea sa fie baietel. Liviu isi doreste nespus de tare un baiat. Lucram la acest lucru, dar cand vrea Dumnezeu o sa se intample”, a declarat Anda Calin. Liviu Varciu a devenit tatic pentru a doua oara in 2 ...