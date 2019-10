Iubitul Alexandrei Macesanu rupe tacerea. Parintii fetei cer sa fie audiat la DIICOT

Familia Alexandrei Macesanu cere de urgenta audierea iubitului fetei la DIICOT. Tanarul trebuia sa se intalneasca cu Alexandra la liceu in ziua disparitiei, insa nu s-au mai intalnit pentru ca Gheorghe Dinca a rapit-o. Iubitul a vorbit la Romania TV despre disparitia Alexandrei.

"Probail vor sa afle cum a fost in ziua aceea. Urma sa ma intalnesc cu ea si probail vor sa afle ce urma sa se intample in ziua aceea. Am vorbit cu ea doar atunci cand a zis sa ne vedem. Nu m-au anuntat ca urmeaza sa fiu audiat. (Daca ma vor chema ... n.red.) ma voi prezenta. Nu cred ca este moarta, nimeni nu crede. (Crezi ca Dinca a dus-o undeva i strainatate? n.red.) Orice este posibil", a declarat iubitul Alexandrei la Romania TV.

Familia Alexandrei cere prin intermediul avocatului Aurel Moldovan ca un martor-cheie sa fie audiat de procurori. Este vorba despre prietenul adolescentei. Avocatul a depus o cerere in acest sens la DIICOT.

"Inca de la inceputul audierii si domnul Cumpanasu a cerut audierea baiatului, pentru a ne spune exact ce s-a intamplat in ziua de 24.07. Este drept ca ar fi trebuit sa faca procurorii aceasta miscare (...). Vrem sa stim ce discutii a avut cu Alexandra in ziua respectiva, daca stie ceva", a spus avocatul Aurel Moldovan la Romania TV.

