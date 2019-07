Iubitul Alexandrei o astepta pe adolescenta la intalnire, in ziua in care a fost rapita: "Am tinut foarte mult unul la altul"

Iubitul Alexandrei, adolescenta rapita si ucisa de Gheorghe Dinca, a avut prima reactie de la aflarea informatiilor despre crimele din Caracal. Marian se declara socat de cele auzite, iar in ziua in care adolescenta a disparut, urmau sa se intalneasca in oras.

Marian locuia in Resca, un sat vecin si a mers tot cu ocazia catre Caracal. A asteptat-o pe Alexandra ore bune, insa initial a crezut ca fata are treaba. S-a ingrijorat in momentul in care fata nu raspundea la telefon si atunci cand tatal ei l-a anuntat ca este de negasit.

"Alexandra mi-a spus ca va veni si ea in oras. Am plecat la ocazie si eu, de la Resca, a plecat si ea. Am asteptat mult timp si eu ocazia, dar am ajuns in oras. Am sunat-o de cateva ori si nu mi-a raspuns. Am crezut ca are treaba, asa ca am asteptat sa ma sune ea inapoi. Mi-am terminat treburile si am ajuns la sora mea, iar Alexandra tot nu ma sunase. O prietena a ei m-a intrebat seara daca stiu ceva de Alexandra. Apoi a venit tatal ei la mine acasa si mi-a spus ca nu stie nimic de ea. Toata lumea o cauta. Puteai vorbi orice cu ea. Am tinut foarte mult unul la altul. Ii placea sa cante la vioara si sa danseze.", a declarat Marian, pentru Libertatea.

