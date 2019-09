google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cristina Spatar a dat publicitatii o fotografie in care actualul ei iubit apare salaturi de cei doi copii ei ei, cu care se pare ca se intelege perfect. Dupa ce zilele trecute a publicat o fotografie de la mare, in care apare tinandu-se de mana cu actualul ei iubit, cantareata Cristina Spatar a postat, pe contul ei de socializare a o imagine care spune tot despre relatia pe care partenerul ei o are cu cei doi copii ai ei, Aida si Albert. In imaginea respectiva, iubitul Cristinei Spatar apare la mare, pe plaja, in timp ce se plimba de mana cu cei doi copii ai vedetei. „Era si timpul Cris, bravo!”, „Sa dea Domnul sa fiti fericiti’, „Ma bucur pentru tine… si tu meriti sa fii fericita”, &bd ...