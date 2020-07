Iubitul patroanei carciumei care a vandut Guvernului masti de 11 milioane de euro rupe tacerea: 'Banii nu ii primeam de la ONAC, ci de la IGSU'

Afaceristul Cătălin Hideg, iubitul patroanei cârciumei care a vândut Guvernului măşti de 11 milioane de euro, a decis să rupă tăcerea, după ce soția sa a fost arestată. La România TV, în emisiunea lui Victor Ciutacu, Hideg a spus că nu a fugit în Emiratele Arabe Unite și că nu poate să revină în țară pentru că zboară niciun avion și nici nu o poate ajuta pe soția sa.

”Am plecat pentru că am fost contractat de o companie din zona EAU ca să construim o fabrică pentru testele covid. Nu am niciun fel de mandat, nu am fost chemat să dau vreo declarație, e un contract perfect legal. Eu am participat la o licitație unde prețurile au fost stabilite de o instituție a statului român, ONAC.

Banii nu îi primeam de la ONAC, ci de la IGSU. Domnul Arafat a declarat că măștile sunt bune, nu a existat nicio plângere, medicii au recunoscut că sunt măști bune. Este vorba despre măștile tip botniță, FFP-2 și FFP-3.

Nu sunt fugit, am venit la muncă. Am făcut un contract de 2 milioane de euro pentru a construi această fabrică, nu pot să plec. Aș reveni acasă dacă ar fi nevoie, dacă m-ar fi chemat cineva. Nu am cum să revin în țară, pentru că nu zboară avioanele. Eu sunt în Abu Dhabi, nu zboară avioane către România, această țară este în carantină. Oricine vine aici, stă în carantină, oricine vine în România de aici stă două săptămâni în carantină.”, a spus Cătălin Hideg.

Adina Mara Mihai, patroana unei firme care gestionează deșeuri medicale, a fost arestată preventiv de Judecătoria Cornetu într-un dosar privind deșeurile. Ea a fost directoare într-una dintre firmele lui Cătălin Hideg, cel care controlează afacerea prin care o firmă de distribuție de băuturi alcoolice și mâncare, înființată în 2019, va furniza statului român 1,7 milioane de măști de protecție.