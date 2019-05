Iulia Albu critica tinuta purtata de Carmen Iohannis la intalnirea cu Papa Francisc: „Abuzeaza de un privilegiu care nu ii apartine”

Iulia Albu a analizat tinuta purtata de Prima Doamna a Romaniei de la vizita oficiala a Papei Francisc in Romania. Criticul de moda a spus despre Carmen Iohannis ca abuzeaza de un privilegiu care nu ii apartine.

Papa Francisc a sosit astazi in Romania. La aeroport, Suveranul Pontif a fost intampinat de catre presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, alaturi de sotie. Carmen Iohannis a ales sa poarte o rochie simpla, bleu, pana la genunchi, si o pereche de pantofi nude. Iata ce spune Iulia Albu despre tinuta aleasa de Prima Doamna a Romaniei.

„Carmen Iohannis da cu bata in balta si cu batul in gard, abuzand de un privilegiu care NU ii apartine! „Le privilège du blanc' este un privilegiu EXCLUSIV al reginelor sau printeselor catolice, care, la intalnirea cu Papa, de-a lungul istoriei, au putut purta rochie alba, dar si-au acoperit intotdeauna parul.

Mantilla (valul specific adesea confectionat din dantela) este purtata pe cap la vizitele Suveranului Pontif si poate fi abandonata doar in cazul in care parul este strans, asa cum s-a intamplat atunci cand Angelina Jolie s-a intalnit cu papa . De la Melania Trump la Mme Macron sau Amal Clooney niciodata nu a mai fost consemnat un asemenea afront.

Sigur, noi vorbim doar de niste carpe. Carmen este o femeie frumoasa, iar aceasta tinuta ar fi putut-o purta oriunde in alta arte, mai putin fireste, cu aceasta ocazie. Regula generala de eticheta este aceea de modestie si respect conform normelor catolice. Sigur, noi nu suntem toti catolici si in niciun caz mai catolici decat Papa, dar, ipotetic si realist vorbind, sunt sigura ca de la bugetul de stat s-ar putea gasi fonduri pentru un stilist profesionist pentru Doamna Iohannis.”, a spus Iulia Albu in exclusivitate pentru VIVA!.

Papa Francisc sta 3 zile in Romania

Trei Sfinte Liturghii in fata a zeci de mii de pelerini, opt discursuri in fata autoritatilor politice si religioase, beatificarea a sapte episcopi greco-catolici martiri si o intalnire cu comunitatea de romi, in trei zile foarte intense, la 20 de ani dupa vizita Sfantului Ioan Paul al II-lea. Acesta e programul Papei Francisc, in calatoria apostolica din Romania. De azi, Suveranul Pontif trece prin Bucuresti, Iasi, Sumuleu-Ciuc si Blaj, sub genericul „Sa mergem impreuna!'.

