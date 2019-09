Iulia Albu nu o iarta pe Lidia Buble: „Nu face cinste unei domnisoare care se pretinde cu stil”

Lidia Buble

Iulia Albu se pare ca a luat-o in vizor pe Lidia Buble si nu rateaza sa-i critice nicio aparitie a acesteia, fie ca este in mediul online, fie ca este la evenimente mondene.

Lidia Buble a postat o fotografie pe contul sau de Instagram care nu a putut trece neobservata, nici de internauti, nici de Domnita de Alba, asa cum se autointituleaza Iulia Albu. Partenera de viata a lui Razvan Simion s-a pozat doar intr-un tricou negru punand astfel sub semnul intrebarii existenta lenjeriei intime.

Iulia Albu a criticat atitudinea artistei intr-un mod ironic, asa cum ne-a obisnuit deja: “Lidia Buble si chilotii din dulap. Atunci cand vrei sa te pozezi in chiloti o poti face cu ei pe tine sau cu ei … in dulap. Nu stiu unde sunt chilotii Lidiei Buble, dar, cu siguranta, o fotografie de asemenea “calibru” nu face cinste unei domnisoare care se pretinde cu stil. Mai depinde si de calibre in general… Ale chilotilor, fireste!” – a scris fashion editorul pe blogul sau, la rubrica Martea Neagra, acolo unde a analizat inclusiv prestatia Mihaelei Radulescu prin comparatie subtila cu cea a Andreei Marin: “Andreea Marin a devenit “influensarita” (…) Intre timp Mihaela Radulescu da lovitura cu Ferma la PROTV un proiect de anvergura ce cu siguranta nu ii va cadea bine “rivalei sale”

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.