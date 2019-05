Iulia Albu o face praf pe Adelina Pestritu: “Pocnitoare”. Ce a zis de Antonia si Alex Velea

Iulia Albu o face praf pe Adelina Pestritu. Criticul de moda a comentat aparitiile vedetelor la petrecerea Viva! si nu au scapat de analiza fostei jurate de la Bravo, ai stil nici Antonia si Alex Velea. La adresa Adelinei Pestritu, Iulia Albu a avut de adresat cuvinte nu tocmai frumoase, care cu siguranta o vor deranja pe bloggerita.

Iulia Albu a criticat-o dur pe Adelina Pestritu

Despre Pestritu, Iulia a spus ca s-a imbracat precum o pocnitoare. Vedeta a remarcat folia cu bule de protectie purtata de fosta iubita a lui Liviu Varciu si sandalele ei, despre care nu a avut cuvinte mai bune. Diva a spus ca Adelina nu a respectat absolut deloc tematica galei la care a participat.

Cat despre coafura Adinei Buzatu, Iulia a scris ca arata precum un croissant expandat. La polul opus s-au situat Alex Velea si Antonia, despre care criticul de moda a spus ca a fost cuplul cel mai bine imbracat la petrecerea de 20 de ani a revistei Viva!. Antonia, in opinia Iuliei, a ales bine tinuta girlish pentru ca vine in perfecta completare cu cea a partenerului.

Lora, apreciata de criticul de moda

Lora a avut o aparitie impecabila, chiar daca Iulia nu se omoara dupa rochia pe care a purtat-o si nici dupa pantofi, caci despre sandale a scris ca sunt banale. Machiajul si coafura, in opinia vedetei, au salvat-o pe Lora de la un dezastru stilistic. ”Adelina Pestritu s-a imbracat in pocnitoare. La folia aceea cu bule de protectie pe care o poarta pe post de rochie ma refer, fireste!

Ar fi sunat oare mai bine “Adelina Pestritu a venit imbracata in Bula“? Raman in pronuntare in aceasta speta. Revenind la lucruri mai presante, POOOC!… rochia are o captuseala extrem de urata, iar sandalele au un aspect fad. Nimic in comun cu tematica evenimentului sau cu 2019 in general. -45”, a scris Iulia despre Pestritu pe site-ul ei.

