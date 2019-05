Iulia Albu, operata de urgenta

Iulia Albu a fost operata de urgenta, luna trecuta. Desi a trecut o luna de la interventie, vedeta si-a facut curaj acum sa vorbeasca despre operatia prin care a trecut.

Iulia Albu a fost operata din cauza unui chist ovarian, iar totul a decurs foarte bine. Iulia Albu a povestit pe blogul sau cum a decurs totul, cum se simte acum, dar a precizat si ca interventia a fost una usoara, care i-a permis a doua zi sa ajunga acasa.

„Asadar … am suferit in data de 24 aprilie 2019 (da, atat de recent) o interventie de indepartare laparoscopica a chistului ovarian si singurul motiv pentru care m-am hotarat sa va povestesc, este ca, desi sunt o femeie care a avut si are opiniile celor mai reputati specialisti, am trecut prin ceea ce unele dintre voi au trecut deja si sper ca altele nu vor fi nevoite sa o faca.

Din fericire, diagnosticul corect nu a venit „prea tarziu”, operatia a decurs bine, iar a doua zi eram deja acasa. Interventia a presupus o luna de repaus „de bun simt” si o verificare ulterioara. Nu, nu am avut dureri sau disconfort major si am purtat tocuri chiar de a doua zi”, a scris Iulia Albu pe blog.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.