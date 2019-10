Iulia Curea, CSM București: 'Cred ca ar fi prea mult pentru mine sa ma intorc la echipa naționala de handbal'

Iulia Curea este la 37 de ani cea mai în formă extremă a momentului din România, indiferent că vorbim de partea stângă sau dreaptă. Ea a avut la CSM București evoluții foarte bune în ultima vreme în Liga Campionilor, dar și în Liga Națională, anunță MEDIAFAX.

Chiar și la partida de duminică împotriva celor de la Măgura Cisnădie (24-18) evoluția ei a fost peste media echipei. Selecționerul Tomas Ryde a fost în tribune și a remarcat-o după cele 7 goluri marcate. Iulia Curea ar fi o soluție foarte bună și pentru echipa națională, pentru Campionatul Mondial. Jucătoarea și antrenorul au și discutat despre acest subiect. ”Mă antrenez bine (n.r. zâmbește). Probabil că experiența și vârsta își spun cuvântul, pentru că maturitatea este importantă în sport. Apoi, este vorba și despre încrederea pe care o capeți în forțele proprii după atâția ani de zile”, a răspuns extrema stângă pentru ProSport.

Fără doar și poate că evoluțiile o recomandă și pentru echipa națională. Bine, ea ar fi trebuit să fie în lot și în ultimii ani, dar acest lucru nu s-a întâmplat. Tomas Ryde i-a remarcat evoluțiile și i-a propus Iuliei să revină la echipa națională chiar pentru Mondialul din Japonia, extrem de important în tentativa de a ajunge la Jocurile Olimpice de la Tokyo. ”Mi-e foarte greu să mă reîntorc la lot, nu cred că mai pot să fac pasul acesta. Vreau să mă bucur cât mai am de jucat, vreau să joc bine pentru echipa mea de club. Cred că ar fi prea mult pentru mine să mă reîntorc la echipa națională. Am vorbit aseară că Tomas (n.r. duminică seara) și mi-a spus să mă gândesc, dar nu pot. Dacă eram acolo în sistem și rămâneam în toți acești ani, probabil mi-ar fi fost ușor, în condițiile în care eu nu am mai fost cel puțin în ultimii 6 ani la echipa națională”, a mărturisit Iulia Curea.