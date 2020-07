Iulia Curea va fi antrenor secund al echipei feminine de handbal CSM Bucuresti

Iulia Curea a decis să se retragă din activitate la 38 de ani şi va fi antrenor secund al echipei feminine de handbal CSM Bucureşti, potrivit news.ro.

Iulia Curea, căpitanul tigroaicelor, a decis să se retragă după aproape două decenii de activitate, ultimii șase ani petrecuți în tricoul echipei CSM București.

Citește și: Directorul Spitalului Colentina ÎL CONTRAZICE pe Horațiu Moldovan: Pacienții cu boli GRAVE ar mai fi trăit 30 de ani dacă nu luau coronavirus

"Când am primit această ofertă m-am gândit foarte mult, pentru că e o şansă unică pe care nu o are toată lumea. Deocamdată nu ştiu cum e, o să văd când începem dar mă bucur că rămân la CSM, mă bucur că rămân pentru că asta am făcut de mai bine de 25 de ani şi iubesc handbalul. Este greu , nu este exact retragerea pe care mi-am imaginat-o din cauza faptului că ne-am oprit practic din 11 martie nu am putut juca, nu am mai avut meciuri de handbal. Mi-aş fi dorit o altfel de retragere, nu să se oprească brusc aşa, dar asta este situaţia, asta este viaţa, am acceptat-o, se termină o poveste şi începe alta", a declarat Iulia Curea.

”Iulia este un om foarte serios, un om care mai toată cariera ei a fost la cel mai înalt nivel atât ca sportiv cât şi ca om. Este o persoană loială care face parte din echipa noastră din 2014 şi a trecut prin toate etapele prin care clubul nostru a trecut în acest drum european pe care l-a avut", a afirmat Adrian Vasile, antrenor principal CSM Bucureşti.